Maisons du Monde vindt op valreep Britse redders

Maisons du Monde boekte vorig boekjaar een nettoverlies van 406 miljoen euro, terwijl de omzet daalde met 5%. Om te vermijden dat de Franse woonketen bezwijkt onder haar schuldenlast, zet de directie een reddingsplan op met twee Britse investeerders.

Schuldenlast moet fors omlaag

De Franse woonwinkelketen heeft een akkoord bereikt met een nieuw consortium van investeerders en de banken van de groep, in het kader van een verzoeningsprocedure. Het consortium bestaat uit de Britse partijen Alteri Investors en Eicos Investment Group. Zij zullen het eigen vermogen versterken en een groot stuk van de schuldenlast overnemen.