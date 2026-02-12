Habitat zet Europese comeback door: nu ook in Duitstalige landen, Nederland volgt

Habitat versnelt zijn Europese expansie en betreedt vier nieuwe markten. De meubelketen, die in december 2023 failliet ging, werkt sinds twee jaar aan een comeback onder de vleugels van Vente-unique.

Focus op Duitstalige markten

Na de herlancering in Frankrijk in het voorjaar van 2024, volgden in september 2025 België en Zwitserland. In november 2025 zette het merk voet aan wal in Spanje. Nu richt Habitat zijn pijlen op de Duitstalige landen: Duitsland, Duitstalig Zwitserland, Luxemburg en Oostenrijk, aldus berichtgeving van LSA.

De keuze valt op die landen omdat consumenten er al goed vertrouwd zijn met de onlineverkoop van meubelen. In lijn met de strategie van nieuw moederbedrijf Vente-unique gaat Habitat immers voor een 100% digitale uitrol.

In 2026 plant Habitat nog bijkomende lanceringen in Nederland, Italië en Portugal. Het Franse meubelmerk mikt ook op Scandinavië, met onlineshops in Noorwegen, Zweden en Denemarken.