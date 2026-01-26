Ikea breidt tweedehandsmarktplaats uit naar Zweden

Op 28 januari lanceert Ikea zijn digitale marktplaats voor tweedehandsproducten ook op zijn Zweedse thuismarkt. Daarmee is het tweedehandsplatform van de woonwinkelketen nu al actief in vijf Europese landen.

“Levensduur producten verlengen”

Ikea testte zijn tweedehands marktplaats eerst in Spanje en Noorwegen en rolde ze in 2025 verder uit naar Portugal en Polen. Particulieren kunnen er rechtstreeks van elkaar kopen en verkopen, met ondersteuning door de retailer voor prijsbepaling en productinformatie. De dienst is kosteloos. Bij verkoop kunnen verkopers kiezen voor een contante uitbetaling of een Ikea-cadeaubon met 15% extra waarde.

Volgens Ikea groeit de markt voor gebruikte meubels in Zweden snel. In Europa vormen Ikea-producten ongeveer 9% van de tweedehandsmarkt voor meubels. Bovendien levert het platform inzichten op over voorkeuren van klanten, prijsstelling en uitdagingen op de tweedehandsmarkt. In markten waar de dienst actief is, blijkt de vraag vooral groot naar slaapkamermeubels, opbergoplossingen en woonkamermeubels.

“Met de lancering van de Ikea-marktplaats voor tweedehandsartikelen in Zweden zetten we een belangrijke stap om een nog betaalbaarder Ikea-assortiment te creëren en het voor klanten gemakkelijker te maken om de levensduur van hun artikelen te verlengen,” zegt Kirsten Andersson, ceo voor Platform & Marketplaces bij Ingka Group.

Een jaar geleden kondigde de retailer al aan dat de marktplaats zou worden uitgerold in heel Europa.