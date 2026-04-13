Leen Bakker en Kwantum beloven deuren open te houden

De toekomst van Leen Bakker en Kwantum lijkt voorlopig veiliggesteld. Moederbedrijf Homefashion Group stelt (Nederlandse) klanten en medewerkers gerust: er staan op korte termijn geen nieuwe winkelsluitingen gepland.

Van fusie naar fiasco

“Er zit zeker een goede toekomst in Kwantum en in Leen Bakker”, sust CEO Linda Keijzer in een interview met De Telegraaf. In december ging de Belgische tak van Leen Bakker failliet, terwijl in Nederland een 35-tal winkels de deuren sloot. Moederbedrijf Homefashion Group boekte over 2025 bijgevolg een verlies van liefst 31,8 miljoen euro, terwijl ook de omzet wegzakte.