[In Beeld] Colora onthult nieuw belevingsconcept in Waregem

De verfwinkel als belevingsruimte: dat is het nieuwe concept dat Colora lanceert in zijn vestiging in Waregem. Advies en ervaring staan er centraal dankzij interactieve schermen, persoonlijke moodboards en een uitgebreider assortiment interieuroplossingen.

Van verfwinkel naar interieurhub

Colora Waregem is de eerste winkel volgens het nieuwe concept, dat is ontwikkeld samen met interieurarchitectenbureau PUUR. Klanten kunnen er niet alleen terecht voor verf, maar ook voor behang, vinylparket, sierlijsten en raamdecoratie. “Verf en kleur blijven onze kern, maar we willen klanten uitnodigen om breder te kijken”, aldus uitbater Nicolas Camelbeke. “Met dit concept helpen we hen om hun interieur volledig af te werken, van vloer tot plafond.”