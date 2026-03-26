[In Beeld] Kave Home opent in iconisch pand in Gent

Kave Home, het Catalaanse internationale designmerk voor meubels en woondecoratie, heeft vandaag zijn eerste vestiging geopend in België. Met deze opening komt het totale aantal eigen winkels van Kave Home wereldwijd op 32.

Pand uit 1810

De nieuwe winkel, gelegen in het hart van Gent, beslaat 348 m² en is gevestigd in een historisch gebouw op een toplocatie naast de Leie en op slechts enkele meters van de belangrijkste winkelstraat van de stad: het iconische Huis Papele, een hoekpand dat in 1810 werd gebouwd door architect J.B. Pisson. Het gebouw heeft originele architectonische elementen behouden, zoals de symmetrische gevel, sierlijke gietijzeren friezen, halfronde boogramen en een opvallende zijgevel met uitzicht op de rivier, wat karakter en identiteit toevoegt aan de winkelruimte.

De winkel heeft een U-vormige indeling valt op door de grote hoekramen, die het interieur met daglicht vullen en de zichtbaarheid van buitenaf vergroten. Binnen biedt de winkel een selectie van Kave Home-artikelen voor de verschillende ruimtes in huis. In een Atelier-ruimte hebben professionals en eindklanten toegang tot een uitgebreid assortiment stoffen, materialen en kleuren om banken, fauteuils en andere producten van het merk te personaliseren.

België is het vierde land met eigen winkels voor Kave Home, na Spanje, Frankrijk en Italië. Het designmerk is aanwezig in meer dan 140 verkooppunten in meer dan 80 landen wereldwijd.