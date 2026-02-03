Keukenretailer ixina strikt tennissterren Yanina Wickmayer en Raphaël Collignon

Belgische tennissterren Yanina Wickmayer en Raphaël Collignon worden de nieuwe gezichten van ixina, de grootste keukenspecialist van het land. De retailer gaat zelf ook vier tennistornooien organiseren.

“Perfect match”

Op de bouwbeurs Batibouw (die plaatsvindt van 7 tot 15 februari) wordt de stand van ixina omgetoverd tot een echt tennisveld met netten, tennisballen, scheidsrechterstoelen en zelfs een tribune. De retailer heeft dan ook wat aan te kondigen: Yanina Wickmayer en Raphaël Collignon worden de nieuwe gezichten van de keukenspecialist.

Tennis is een familiesport in opmars, ziet ixina. In Vlaanderen alleen beoefenden vorig jaar 157.758 leden de sport, 6% méér dan het jaar voordien. Inspelend op die populariteit, lanceert ixina dit jaar vier tennistornooien onder de naam ‘ixina Open’, verspreid over het hele land. Mannen en vrouwen van alle leeftijden en niveaus kunnen deelnemen. Elk tornooi heeft een prijzenpot van 11.000 euro.

“Tennis en ixina zijn een perfect match”, zegt CEO Isabelle Vermeir. “Tennisclubs zijn net als onze keukens ware ontmoetingsplaatsen voor families en vrienden, voor jong en oud. Bovendien vraagt tennis techniek, expertise en passie, waarden die ook bij ixina centraal staan. Met de ixina Open, de samenwerking met onze twee nieuwe ambassadeurs en onze tennisstand willen we het Belgische tennis een extra boost geven. Zo willen we de gouden generatie van morgen mee vorm geven, zodat we opnieuw hoogdagen beleven zoals ten tijde van Kim Clijsters en Justine Henin.”