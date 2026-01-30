België - NL
Maisons du Monde krimpt voor het vierde jaar op rij

Ondanks een “bemoedigend” derde kwartaal is de Franse interieurketen Maisons du Monde in het volledige boekjaar 2025 onder de grens van 1 miljard euro omzet gezakt, na een vierde opeenvolgend jaar van krimp.

Besparingsplan uitgevoerd

In 2025 daalde de omzet van het meubel- en decoratiebedrijf onder de grens van 1 miljard euro, om uit te komen op 947,3 miljoen euro, een daling van 5,4 %. De retailer had tekenen van beterschap getoond in het derde kwartaal, maar in het voerde kwartaal daalde de omzet opnieuw, met 5,9% naar 278,1 miljoen euro.

