Maisons du Monde zoekt reddingsboei nu schuldeisers afhaken

De Franse meubelketen Maisons du Monde moet dringend op zoek naar nieuwe investeerders om te blijven bestaan. De huidige schuldeisers weigeren bijkomend kapitaal te verstrekken of de schulden te herschikken, waardoor de groep in een acute liquiditeitscrisis dreigt te belanden.

Geen steun van schuldeisers

Maisons du Monde torst een netto financiële schuld van 156,9 miljoen euro. Tegelijk kampt het bedrijf met structureel dalende verkopen. In 2025 zakte de omzet met 4,7% naar 947,3 miljoen euro, voor het vierde jaar op rij een daling. Die terugval vertaalt zich rechtstreeks in de kasstromen: in de eerste helft van vorig jaar verbrandde Maisons du Monde meer dan 65 miljoen euro aan cash. Over dezelfde periode boekte de groep een nettoverlies van 75 miljoen euro.