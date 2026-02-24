Nieuwe directie voor Goossens Wonen: kleinzoon Bart na drie jaar terug

De Nederlandse woonretailer Goossens hertekent zijn directie. Het familiebedrijf combineert de terugkeer van Bart Goossens, kleinzoon van de oprichter, met de benoeming van Frans ten Berge als nieuwe topman.

Vierkoppig team

Drie jaar geleden zette Bart Goossens, kleinzoon van de oprichter en sinds 2018 het gezicht van het bedrijf, een stap opzij. Voor het eerst kwam toen een externe CEO aan boord: Phillip Mes, voordien actief bij onder meer Lucardi en Hema, kreeg destijds de leiding. Nu keert Goossens echter terug naar het directieteam, maar dan in een mix van “vertrouwd ondernemerschap en frisse, strategische leiding”.

Frans ten Berge neemt de dagelijkse leiding op zich als CEO. De nieuwe topman beschikt over jarenlange bestuurlijke ervaring en hielp in eerdere functies organisaties hun commerciële slagkracht te vergroten en hun identiteit te versterken. Goossens vertegenwoordigt de volgende generatie binnen het bedrijf en zet de familietraditie in de bestuurskamer voort. Samen met CFO Jeroen Kanters en COO Teun van Boeckel vormt het duo een vierkoppige directie.

De nieuwe directie stuurt vanuit het hoofdkantoor en distributiecentrum in Veghel een netwerk van 25 woonwinkels in Nederland en België aan. De Nederlandse formule stak eind 2021 voor het eerst de grens over, met een woonwinkel in Antwerpen.Vandaag beschikt de keten onder meer over een XL-winkel in Nuenen en vestigingen in Groningen, Den Bosch, Peer en Antwerpen. Goossens benadrukt dat het bedrijf “met behoud van de waarden en kwaliteiten die het familiebedrijf al sinds 1954 kenmerken” vooruitkijkt.