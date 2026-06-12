Ook IKEA Bergen heeft nu afhaalkluisjes

Als laatste winkel van IKEA in België heeft nu ook de vestiging in Bergen een nieuw kluisjessysteem waar klanten hun bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen afhalen. De woonwinkelketen blijft ook externe afhaalpunten openen.

Ook voor grotere bestellingen

Klanten kunnen hun Click & Collect-bestelling bij IKEA nu ophalen uit een van de 30 kluisjes die bij de ingang van de winkel in Mons zijn geplaatst. Het grootste kluisje is 3 meter diep, 1,15 meter hoog en 95 centimeter breed, en is dus ideaal om bijvoorbeeld een BILLY-boekenkast of een gedemonteerde PAX-kleerkastoplossing op te halen, zegt het bedrijf.

Dat kan al tegen een kost vanaf 4,99 euro, of 2,99 euro voor IKEA Family-leden, wat dezelfde prijs is als afhalen in de winkel. Klanten kunnen bij het bestellen een kluisje reserveren en hun aankopen een paar dagen later ophalen. Het kluisje wordt eenvoudig geopend met een unieke pincode.

Naast IKEA Mons beschikken ook de zeven andere IKEA-winkels in België al over kluisjes. Al ruim honderdduizend klanten hebben een bestelling via dit systeem opgehaald. De populairste momenten blijven de uren vóór de opening van de winkels en op zondag. In de afgelopen twee jaar heeft de retailer ook kluisjes geïnstalleerd op externe locaties, dus los van de winkels, onder andere in Nijvel, Namen, Ternat, en recent nog in Sint-Niklaas. Het bedrijf is van plan er binnenkort nog meer te openen.