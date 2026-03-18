Seats and Sofas betaalt klanten terug na garantiegeschil

De meubelketen Seats and Sofas moet bijna 1.500 klanten in totaal 100.000 euro terugbetalen voor onterecht aangerekende kosten tijdens de garantieperiode. Het is een beslissing die niet alleen gevolgen heeft voor de keten zelf, maar ook een signaal geeft aan de retailsector.

Garantie met verborgen kost

Klanten van Seats and Sofas die aanspraak wilden maken op garantie, stonden voor een dilemma: hun meubels zelf terugbrengen naar een filiaal, laten ophalen voor 75 euro of een monteur thuis laten komen voor 49,95 euro. Volgens de Nederlandse consumentenautoriteit (ACM) waren deze kosten onterecht.