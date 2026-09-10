[Analyse] La mode cède la place à la beauté sur le marché européen du commerce électronique

Les ventes en ligne européennes dans les secteurs de la mode, de la beauté et du luxe continuent de progresser, mais les rapports de force évoluent. Le secteur de la beauté affiche de meilleurs résultats que celui de la mode, tandis que les places de marché et les plateformes de vente d’occasion captent une part de plus en plus importante du commerce de détail transfrontalier.

Une hausse de 10 % à l’étranger

Les 500 plus grandes boutiques en ligne et places de marché internationales dans les secteurs de la mode, de la beauté et du luxe ont réalisé ensemble, l’année dernière, un chiffre d’affaires en ligne de 120 milliards d’euros. Sur ce montant, 79 milliards d’euros provenaient des ventes transfrontalières, soit environ deux tiers du total. C’est ce qui ressort du classement annuel de Cross-Border Commerce Europe.