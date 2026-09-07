EssilorLuxottica : le conflit familial s’intensifie et redessine la structure de la direction

Le géant franco-italien de la vision EssilorLuxottica, connu pour ses marques telles que Ray-Ban, Oakley et Persol, procède à une restructuration de sa direction après un conflit ouvert avec le fils du fondateur. Le PDG Francesco Milleri profite également de l’occasion pour mieux intégrer ses activités technologiques en pleine expansion, telles que les lunettes connectées développées avec Meta.

Conflit avec le PDG

Leonardo Maria del Del Vecchio, jusqu’à récemment directeur de la stratégie et responsable de la marque emblématique Ray-Ban, a annoncé le mois dernier son départ après que sa tentative d’obtenir davantage de contrôle sur le patrimoine familial Delfin s’est heurtée à une résistance. Delfin, dont le siège est au Luxembourg, est le principal actionnaire d’EssilorLuxottica avec une participation de 32,4 %.