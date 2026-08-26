Aldi se lance dans la bataille pour la boulangerie : son offre de pains double

Le rayon boulangerie fait l’objet d’une attention particulièrement marquée ces derniers temps. Aldi se lance désormais lui aussi dans la course : le discounter double son offre de pains frais et lance parallèlement quelques nouvelles références régionales.

Plus de variété

Cette expansion coïncide avec la rentrée scolaire, période durant laquelle le pain occupe à nouveau une place plus importante dans le panier d’achats quotidien. Aldi souhaite offrir à la fois un choix plus large et un positionnement tarifaire plus compétitif : les pains blancs et complets frais sont proposés à partir de 0,99 euro.

Le distributeur livre les pains frais tous les jours et les vend pré-tranchés et emballés. L’emballage fait également l’objet d’une mise à jour : les différents types de pain, tels que le blanc, le complet, le multigrain et le pain complet, se voient attribuer chacun un code couleur spécifique. « Grâce à ces nouveaux pains, nous apportons davantage de variété dans notre rayon boulangerie », explique Jelle Stevens, responsable des achats boulangerie chez Aldi.

Les recettes adaptées

Aldi adapte délibérément une partie de son assortiment aux préférences régionales. En Flandre, la chaîne ajoute un pain blanc « Breughel », tandis que les magasins wallons proposent un pain de la Forêt-Noire plus foncé. La plupart des pains conservent une forme carrée, car selon la chaîne, celle-ci est appréciée des consommateurs belges et s’adapte facilement à une boîte à pain.

Au cours des prochaines semaines, Aldi prévoit en outre des promotions supplémentaires sur le pain frais et les produits « bake-off », notamment les viennoiseries et les petits pains. Outre l’élargissement de sa gamme, Aldi peaufine la composition de différents pains : le distributeur a notamment augmenté la teneur en fibres de plusieurs références.