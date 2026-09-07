Maash lève 12 millions d’euros pour des substituts de viande à base de champignons

La start-up bruxelloise Maash lève 12 millions d’euros pour développer la production de mycoprotéines, des protéines issues des hyphes des champignons. Les premiers produits contenant ce substitut de viande devraient faire leur apparition dans les rayons des magasins à partir de la mi-2027.

Sur le marché mi-2027

Maash a entre-temps produit plusieurs tonnes de mycélium et testé ses applications en tant que source alternative de protéines auprès de fabricants de produits alimentaires. Aujourd’hui, la start-up, qui dispose d’un laboratoire de recherche à Anderlecht, est prête à passer à la production industrielle, explique le cofondateur Gaspard Gilbert au journal De Tijd.