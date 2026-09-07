Delhaize construit un nouvel entrepôt dédié aux produits frais et veut réformer le travail

Delhaize consacre 120 millions d’euros à l’extension de ses capacités logistiques. La chaîne de supermarchés construit notamment un nouveau centre de distribution dédié aux produits frais à Zellik. Cet investissement devrait créer 130 nouveaux emplois permanents, mais entraînera également une réformation du travail.

La capacité pour poursuivre la croissance

Le distributeur poursuit l’extension de son réseau de magasins et souhaite, parallèlement, attirer plus souvent ses clients actuels dans ses points de vente. De ce fait, le réseau logistique actuel et l’organisation du travail en place risquent, à terme, d’atteindre leurs limites de capacité, selon le PDG Alexandros Boussis.