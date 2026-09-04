La chaîne d’approvisionnement alimentaire est « insuffisamment préparée » à l’El Niño exceptionnel

Le phénomène El Niño actuel pourrait devenir le plus intense depuis des décennies. L’Organisation météorologique mondiale met en garde contre des conséquences importantes en termes de précipitations, de canicule et d’inondations. Pour l’industrie agroalimentaire, cela risque d’entraîner des récoltes déficitaires, mais aussi une pression accrue sur des chaînes d’approvisionnement déjà (trop) fragiles.

Des conditions météorologiques extrêmes jusqu’en février

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit que l’El Niño actuel continuera de gagner en intensité au cours des prochains mois. Selon l’organisation, la probabilité que ce phénomène météorologique se poursuive jusqu’en février 2027 s’élève désormais à près de 100 %. Ses effets pourraient atteindre leur paroxysme d’ici la fin de cette année. « Cet El Niño exceptionnel exige une préparation et une réaction exceptionnelles », prévient la secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo.