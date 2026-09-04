Les frères Colmar lancent « Crunch », un nouveau concept destiné aux jeunes

La famille à l’origine des chaînes de restaurants Colmar et Crocodile se lance à nouveau dans la restauration rapide. Avec Crunch, le PDG David et le directeur des opérations Devigné Van den Weghe lancent un nouveau concept destiné aux jeunes et aux étudiants. Les trois premiers établissements ouvriront leurs portes dans les semaines à venir à Anvers et à Gand.

Une alternative à la restauration rapide

Crunch s’adresse à un public urbain âgé de 12 à 25 ans et propose des plats à base de riz (halal) accompagnés de garnitures telles que du poulet, du saumon, des scampis ou de la banane plantain. Le concept s’inspire d’une tendance de restauration rapide venue de France, explique Devigné Van den Weghe au GVA. Les « crousty’s » coûtent entre 8,95 et 16 euros. Le PDG David Van den Weghe positionne très clairement Crunch en opposition aux formules de fast-food classiques : « Crunch offre une alternative saine à la pizza, aux hamburgers et aux tacos, par exemple. »