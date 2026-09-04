Gus Foods entend déployer ses réfrigérateurs connectés à l’échelle nationale

Gus Foods, qui propose une alternative aux restaurants d’entreprise grâce à ses réfrigérateurs intelligents contenant des plats frais, trouve de nouveaux financements pour accélérer son déploiement à l’échelle nationale.

« Bien manger au bureau n’est pas un luxe »

Gus Foods, qui sert aujourd’hui près de 5 000 clients uniques par mois et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,5 million d’euros en 2025, lève 500 000 euros auprès de ses investisseurs existants, complétés par un financement bancaire. Parallèlement, Lore D’Hooghe, qui a occupé le poste de directrice des opérations chez Foodbag pendant six ans, est nommée au conseil d’administration. Le fondateur, Andreas De Ridder, croit en ce potentiel : « Le fait que nos investisseurs existants renouvellent leur engagement en dit long sur notre situation actuelle », déclare-t-il. « Nous savons désormais très bien ce que coûte un site et ce qu’il rapporte. Il s’agit désormais de reproduire ce modèle dans tout le pays. »

Où se situe la niche de marché ? La cantine d’entreprise classique ne s’est jamais complètement remise de la crise du coronavirus, alors que les employeurs cherchent des moyens de rendre le travail au bureau plus attrayant. Avec une fréquentation des bureaux en dents de scie, il est plus difficile de rentabiliser les grandes cuisines. « De plus, on sous-estime l’impact d’une pause (de midi) de qualité. Pour beaucoup de gens, c’est le seul moment où ils peuvent vraiment se détacher un instant de leur travail et discuter de sujets informels avec leurs collègues », explique De Ridder. « Bien manger au bureau n’est pas un simple avantage supplémentaire, c’est l’un des rares leviers concrets dont dispose un employeur pour influencer le bien-être de ses collaborateurs au quotidien. »

Rentable à partir de 50 collaborateurs

Le réfrigérateur de Gus Foods est installé dans le bâtiment même et reste accessible toute la journée. L’assortiment couvre chaque moment de la journée de travail : en-cas et petit-déjeuner, boissons, produits de boulangerie, salades et plats chauds, provenant de producteurs belges et de fournisseurs locaux. Les employés paient via leur application mobile, y compris avec des chèques-repas. Grâce à l’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’IA, Gus Foods peut optimiser l’offre et limiter le gaspillage alimentaire.

L’installation du réfrigérateur est rentable à partir d’environ 50 employés sur un même site, et fonctionne également dans les immeubles à locataires multiples, où les occupants génèrent ensemble le volume nécessaire. Depuis peu, l’entreprise collabore avec Sodexo, le plus grand acteur dans le domaine de la restauration et des services de gestion des installations en Belgique.