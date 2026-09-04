Lidl compte désormais 13 000 magasins à travers le monde

Avec l’ouverture, jeudi dernier, d’un supermarché de 1 200 m² à Raunheim, non loin de Francfort, dans le Land allemand de Hesse, Lidl a franchi le cap des 13 000 magasins en activité à travers le monde.

« Une réussite unique »

Le distributeur célèbre cette étape importante avec un programme d’inauguration de trois jours destiné aux habitants du quartier, comprenant des réductions via l’application, des animations et des présentations de produits. Le discounter, qui réalise un chiffre d’affaires de 140 milliards d’euros, possède des magasins dans 32 pays, dont plus de 3 250 en Allemagne. Sur son marché domestique, sa stratégie d’expansion se concentre actuellement sur les villes de taille moyenne et les métropoles.

« 13 000 magasins à travers le monde, c’est une réussite unique, que nous poursuivons ici à Raunheim avec beaucoup d’engagement », souligne Friedrich Fuchs, président du directoire de Lidl Allemagne. « Nous allions notre dynamisme d’expansion mondiale à une proximité locale fiable. Notre ambition reste claire : nous voulons offrir à tous nos clients, partout, une expérience d’achat simple et moderne, ainsi qu’une qualité irréprochable au meilleur prix possible. »