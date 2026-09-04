Delhaize introduit des caisses pliantes réutilisables en magasin

Delhaize propose désormais une caisse pliable réutilisable à la caisse. L’enseigne étend ainsi au commerce physique le système qu’elle utilise déjà depuis l’an dernier pour les commandes en ligne.

Caisses à vendre

Pour ses activités d’e-commerce, Delhaize a remplacé en 2025 les cartons par des caisses rouges réutilisables. Celles-ci restent la propriété de l’enseigne et circulent entre Delhaize et ses clients en ligne. Selon l’entreprise, plus de 700 000 exemplaires sont aujourd’hui en circulation.

La nouvelle caisse verte coûte 7,99 euros et se compose d’au moins 98 % de plastique recyclé. Les clients l’achètent eux-mêmes et peuvent la rapporter lors de leurs visites suivantes. Delhaize affirme ainsi économiser environ 1 205 tonnes de carton par an, soit, selon ses calculs, l’équivalent d’environ 14 000 arbres.

Une alternative au sac de courses

« L’expérience positive avec nos caisses réutilisables pour l’e-commerce montre que le réemploi peut parfaitement aller de pair avec la facilité d’utilisation. C’est pourquoi nous appliquons aujourd’hui cette même logique à nos magasins physiques », explique Tessa Deryck, Waste and Packaging Reduction Manager chez Delhaize.

Les deux systèmes répondent toutefois à des logiques différentes. Delhaize récupère les caisses rouges après la livraison et les réutilise pour d’autres commandes en ligne. La caisse verte, elle, devient la propriété du client et sert d’alternative au sac de courses. Avec cette nouvelle caisse, Delhaize entend réduire davantage l’utilisation de sacs et prolonger la durée de vie des matériaux d’emballage.