[Filet Pur] Blabla

Si les températures baissent à nouveau, c’est la surchauffe qui pointe sur le front des promotions – bien que les comparaisons de prix se contredisent plus que jamais. Filet Pur constate également qu’un leader impatient opte résolument pour une stratégie du fait accompli.

Petits pains

À notre grande surprise, l’article le plus lu de la semaine dernière – et de loin – concernait la vente possible de la plus grande chaîne de boulangeries de Flandre : Aernoudt. Si aucun marketeer ni copywriter ne s’est manifestement penché sur la dénomination du groupe, on parle quand même de cinquante points de vente et de deux ateliers. Qui écoulent ainsi quelque 15.000 pains, 30.000 viennoiseries et 9.500 tartelettes les bons jours, le tout grâce à un outil IA qui prédit ce que chaque magasin vendra le lendemain. Fort. Mais les propriétaires s’en sont lassés.