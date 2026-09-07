Aldi Süd prend une participation dans un discounter philippin

Aldi Süd prend une participation minoritaire dans la chaîne de supermarchés philippine Dali. Le discounter franchit ainsi une nouvelle étape en Asie, où l’entreprise n’était jusqu’à présent présente qu’en Chine.

De grandes similitudes

Aldi Süd a acquis une participation minoritaire dans la chaîne de supermarchés philippine Dali, qui, avec environ 1 300 magasins, est l’un des discounters alimentaires connaissant la croissance la plus rapide du pays. Les entreprises concernées ne communiquent pas de détails sur l’ampleur et le prix d’achat de cette participation, rapporte le Lebensmittel Zeitung.

Pour Aldi, il s’agit d’un investissement stratégique dans un détaillant dont le mode de fonctionnement et le concept présentent de grandes similitudes avec son propre modèle de hard-discount. L’entreprise allemande souhaite soutenir la poursuite de la croissance de la chaîne. La direction locale reste inchangée. Selon Aldi Süd, les Philippines constituent un marché attractif et en forte croissance, offrant un potentiel pour le modèle économique d’un hard-discounter.

Aldi Süd compte environ 7 500 magasins dans le monde, mais sa présence en Asie était jusqu’à présent limitée, avec une 90e de magasins en Chine.