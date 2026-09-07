Les supermarchés néerlandais souffrent du phénomène des achats transfrontaliers

Les écarts de prix poussent de plus en plus souvent les consommateurs néerlandais à se rendre de l’autre côté de la frontière, notamment pour faire le plein, acheter des produits d’hygiène et faire leurs courses quotidiennes. Même les commerçants qui ne sont pas situés à proximité immédiate de la frontière en ressentent de plus en plus les effets.

Traverser la frontière pour une bonne affaire

Les consommateurs néerlandais font de plus en plus souvent leurs achats en Belgique et en Allemagne en raison des différences de prix. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Kieskompas et Panteia à la demande de MKB-Nederland, VNO-NCW et de diverses organisations professionnelles. Dans les communes frontalières néerlandaises, 72 % des consommateurs se rendent spécialement en Belgique ou en Allemagne au moins une fois par mois pour faire leurs achats. À l’échelle des Pays-Bas, cette proportion atteint près de 20 %.