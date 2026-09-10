Carrefour et Trendy Foods lancent une nouvelle enseigne destinée aux commerces de proximité indépendants

Carrefour Belgique et le grossiste en produits de proximité Trendy Foods s’associent pour lancer Shopeez, un nouveau concept de magasin destiné aux commerces de proximité indépendants, sur le modèle français Proxi. Les dix premiers magasins ont déjà ouvert leurs portes.

Commande à l’unité

Les exploitants de commerces de proximité indépendants, de stations-service, de magasins de camping et de points de vente dans les aéroports et gares expriment depuis longtemps le besoin d’un accompagnement plus professionnel sans pour autant devoir renoncer à leur indépendance. Ils s’approvisionnent souvent auprès de grossistes « cash & carry ». Grâce à un service sur mesure en collaboration avec Trendy Foods, Carrefour souhaite répondre aux besoins de ce segment de marché encore inexploité.

Les commerçants qui signent un contrat de licence avec Shopeez ont accès, via Trendy Foods, à une large gamme de plus de 15 000 références, dont plus d’un millier de produits des marques propres Carrefour et Simpl. Trendy Foods se charge de la logistique pratique et propose un système de commande simple, adapté aux petits commerces disposant de peu d’espace de stockage : les commerçants peuvent ainsi commander à l’unité, ce qui n’est pas possible chez Carrefour. Le grossiste offre également des conseils en matière de gestion des catégories.

Objectif : 100 magasins

Carrefour se charge de la conception et de la mise en œuvre de l’identité visuelle dans les magasins. Le distributeur propose également un soutien pour l’équipement des magasins à des prix avantageux. Les gérants peuvent conserver leur système de caisse ou en louer un via Trendy Foods. De plus, ils peuvent proposer des services supplémentaires, tels que des points de retrait.

Les 10 premiers magasins Shopeez ont entre-temps ouvert leurs portes dans le cadre d’un projet pilote. Carrefour et Trendy Foods ont pour ambition de développer à terme un réseau de 100 magasins. L’accent est mis sur les supérettes d’une superficie comprise entre 50 et 250 m², tant en milieu urbain que rural. Ce nouveau concept s’inspire de la France : là-bas, Carrefour compte déjà plus de 1 500 points de vente sous l’enseigne similaire « Proxi ».