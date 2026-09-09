Jumbo : part de marché en hausse aux Pays-Bas, forte croissance à périmètre constant en Belgique

Aux Pays-Bas, la chaîne de supermarchés Jumbo enregistre un renversement de tendance au premier semestre 2026, avec une part de marché qui remonte au-dessus de 20 %. En Belgique, la chaîne affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant.

Une croissance supérieure à celle du marché

Le chiffre d’affaires de Jumbo a progressé de 4 % au premier semestre, pour atteindre environ 6 milliards d’euros, indique l’entreprise. Ce résultat se démarque favorablement de la croissance globale du marché, qui s’est établie à 2,1 % aux Pays-Bas. Le nombre de clients par semaine a augmenté de 3,4 % et leur satisfaction s’est également améliorée. Le NPS (Net Promotor Score) de Jumbo, un indicateur clé de la satisfaction client, a progressé de 2,3 points pour atteindre 40,7 par rapport à la même période de l’année précédente. La part de marché du premier semestre s’est établie à 20,0 % et affiche un renversement de tendance positif, puisqu’elle se maintient au-dessus de 20 % depuis plusieurs mois.

Le chiffre d’affaires belge a augmenté de 28 % par rapport à la même période de l’année dernière. Sur ce chiffre, 14,9 % sont attribuables à une croissance comparable, dans les magasins existants, explique Anrico Maat, directeur pour la Belgique, dans une interview accordée à RetailDetail. La part de marché a suivi cette tendance et a dépassé les 2 % pour la première fois au cours de certaines semaines.

Les clients belges apprécient le concept Jumbo pour ses prix compétitifs, son assortiment de grande qualité et adapté au marché local, ainsi que son excellent service. Cette appréciation transparaît également dans le dernier rapport estival belge de YouGov, dans lequel les clients attribuent à Jumbo une note de 8,1. À la fin du premier semestre, la Belgique comptait 47 magasins Jumbo et, fin août, le 48e magasin a ouvert ses portes à Mortsel, près d’Anvers.

« Une énergie positive »

« Partout aux Pays-Bas et en Belgique, lorsque je m’entretiens avec des collègues et des entrepreneurs, je constate qu’une énergie positive anime à nouveau Jumbo et que la confiance en l’avenir est de retour », déclare Jesper Højer, PDG de Jumbo Supermarkten. « C’est exactement ce que nous avions en tête avec notre stratégie affinée : un avenir où la positivité, la chaleur, l’audace et la qualité sont encore plus visibles pour nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs. Bien que nous n’ayons présenté cette stratégie qu’il y a six mois, nous en voyons déjà les premiers résultats. »

Au cours du premier semestre, Jumbo a ouvert dix nouveaux magasins et rénové environ nonante magasins existants, en mettant davantage l’accent sur les produits frais, la commodité et une gamme claire et structurée. Les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, aident le distributeur à travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus simplement, par exemple en gérant mieux les stocks et en optimisant l’efficacité des processus logistiques. Par ailleurs, Jumbo continue de mener une politique d’achats rigoureuse. Les économies ainsi réalisées sont directement réinvesties au profit des clients, précise encore l’entreprise.

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Le 16 septembre, Anrico Maat, directeur de Jumbo Belgique, prendra la parole lors de l’événement « Captains of Retail » organisé par RetailDetail à Bruxelles. L’entrepreneur Bart Verhaeghe, force motrice derrière le projet de Broeklin, s’exprimera également à cette occasion. Il s’agit d’une soirée privée sur invitation réservée aux dirigeants de l’industrie du commerce de détail — aucune inscription ouverte au public n’est possible. Vous êtes détaillant et vous ne pouvez pas manquer cet événement? Faites-le-nous savoir.