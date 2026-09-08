Clarebout veut fermer son usine de transformation de pommes de terre à Mouscron

Clarebout Potatoes souhaite mettre fin à toute production sur son site de Mouscron 1. Le fabricant de produits à base de pommes de terre surgelés invoque une surcapacité, une hausse des coûts et une concurrence croissante. Jusqu’à 392 emplois sont menacés.

Demande inférieure à la capacité

Selon Clarebout, la capacité de production actuelle est supérieure d’environ 14 à 20 % à la demande attendue du marché. L’entreprise doit donc supporter des coûts fixes liés à une capacité qu’elle n’exploite pas pleinement. Parallèlement, la pression concurrentielle s’intensifie.

Le site de Mouscron 1 est le premier visé, car il s’agit du plus petit site de production du groupe et il fonctionne avec des installations plus anciennes. De ce fait, selon Clarebout, tant les coûts par tonne que l’efficacité opérationnelle y sont moins favorables que dans les autres usines.

Avec cette fermeture, l’entreprise souhaite aligner davantage sa capacité de production sur la demande. Clarebout indique par ailleurs vouloir continuer à investir dans ses autres sites, notamment pour améliorer l’efficacité et la qualité des produits.

Pas encore de décision définitive

Clarebout souligne toutefois que rien n’est encore définitif : l’entreprise a entamé les négociations avec les représentants du personnel, qui peuvent désormais évaluer la proposition, poser des questions et proposer des alternatives. En cas de feu vert, la production sur le site sera progressivement réduite. Jusqu’à 392 salariés pourraient alors être concernés.

Clarebout Potatoes et ses filiales emploient environ 3 000 personnes en Belgique et en France. Depuis 2025, l’entreprise fait partie du groupe agroalimentaire américain Simplot Company.