Mondelez remplace le plastique par du papier dans les emballages de biscuits

Mondelēz International remplace les barquettes en plastique des emballages de biscuits par des barquettes en papier certifiées 100 % FSC. Le fabricant économise ainsi chaque année plus de 2 200 tonnes de plastique vierge, soit une réduction d’environ 80 % par rapport aux anciens emballages en plastique.

Huit marques, 115 produits

Les barquettes en papier sont introduites pour plus de 115 produits sur 25 marchés européens, dont le Benelux, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Espagne et les pays scandinaves. Huit marques sont concernées : LU, Milka, Granola, Cadbury, Marabou, Chips Ahoy!, Lacta et Freia. Il s’agit de la plus grande initiative en matière de développement durable dans le domaine des emballages jamais mise en œuvre au sein de la catégorie des biscuits de Mondelēz International en Europe, indique l’entreprise. Elle concerne 28 000 tonnes de biscuits par an.

Au Benelux également, Mondelēz International prend des initiatives en matière d’innovation durable dans le domaine des emballages. Ainsi, TUC est passé à un emballage monomatériau, ce qui représente une réduction d’environ 30 % de plastique par emballage et une économie annuelle d’environ 200 tonnes de plastique. Par ailleurs, l’ensemble de la gamme Côte d’Or Mignonnette a été transférée vers un emballage extérieur durable sans plastique et utilisant 25 % de carton en moins par emballage, ce qui représente une économie totale d’environ 17 tonnes de plastique. Pour la Côte d’Or Mini Bouchée, l’emballage en film plastique a été remplacé par un emballage en carton, ce qui permet d’économiser environ 7 tonnes de plastique par an par rapport à l’emballage précédent.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie européenne plus large en matière d’emballage, grâce à laquelle 98 % des emballages sont déjà recyclables et l’empreinte écologique des emballages en plastique a été réduite de 11,5 %, selon Mondelēz International.