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Écrit par Stefan Van Rompaey
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[Interview] « Je bois pas mal de café avec des franchisés d’autres chaînes » (Anrico Maat, Jumbo Belgique)

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Food9 septembre, 2026
Anrico Maat, Jumbo © RetailDetail

« Ces beaux chiffres de croissance montrent que les Flamands adhèrent au concept Jumbo », déclare Anrico Maat, directeur pour la Belgique. Les entrepreneurs y voient eux aussi un potentiel. Il ne reste plus qu’à obtenir un peu plus de permis : « Je trouve qu’il est vraiment très facile de faire opposition en Belgique. »

Deux casquettes

Les solides résultats semestriels de Jumbo affichent également de bons chiffres pour la Belgique, où un nouveau capitaine est aux commandes depuis ce printemps. L’heure est venue de faire connaissance : « Ces six derniers mois, vous n’avez pas beaucoup entendu parler de moi, mais ce n’est pas grave : je suis partisan d’un leadership au service des autres », explique Anrico Maat, 53 ans, qui a pris la relève de Peter Isaac fin mars en tant que directeur de Jumbo pour la Belgique.

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