Jumbo franchira le cap des 50 magasins en Belgique début 2027

© RetailDetail

© Jumbo

© RetailDetail

© RetailDetail

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

Mercredi matin, Jumbo a inauguré à Mortsel son 48e supermarché belge, le douzième dans la province d’Anvers. Une autre ouverture est prévue en septembre, et la fête marquant la cinquantième ouverture aura lieu au début de l’année prochaine.

Particulièrement adapté aux enfants

Avec une superficie d’environ 1 000 m², le magasin de Mortsel est d’une taille plutôt modeste pour Jumbo. Il ouvre ses portes dans une ville qui ne compte pas encore de surabondance de supermarchés : seuls Aldi, Carrefour Market et Colruyt y sont présents, même si tous les autres concurrents sont actifs dans les communes voisines. L’entrepreneur Toon Daelemans souhaite faire de Jumbo Mortsel un magasin de quartier accessible : « Avec mon équipe, je veux créer un lieu où chacun se sente le bienvenu, avec un sourire, un petit mot, un service personnalisé et un coup de main. »

Le magasin est résolument adapté aux enfants, avec un rôle actif pour les plus jeunes, qui peuvent collectionner des points pour obtenir les célèbres animaux de la ferme de Jumbo. Une piste de marelle et des autocollants ludiques au sol donnent des informations sur des produits tels que les bananes et le chocolat. De plus, il y a un manège et des tracteurs servant de caddies sur lesquels les enfants peuvent faire un tour. Ceux qui passent cinq fois en tracteur devant la caisse reçoivent un permis de conduire pour tracteur. Les excédents de fruits et légumes du magasin sont donnés aux animaux de l’école située à proximité.

Fin 2026, Jumbo aura ouvert au total cinq nouveaux magasins en Belgique : après Ingelmunster, Lokeren, Sint-Pieters-Leeuw et Mortsel, Dendermonde suivra le 30 septembre. La chaîne de supermarchés néerlandaise comptera ainsi cette année 49 magasins en Flandre. Une cinquantième succursale ne sera pas tout à fait au rendez-vous, a déclaré Anrico Maat, directeur de Jumbo Belgique, à RetailDetail. Cette célébration aura donc lieu au début de l’année prochaine.

Le 16 septembre, Anrico Maat, directeur de Jumbo Belgique, prendra la parole lors de l’événement « Captains of Retail » organisé par RetailDetail à Bruxelles. L’entrepreneur Bart Verhaeghe, force motrice du projet retail Broeklin, s’exprimera également à cette occasion. Il s’agit d’une soirée privée sur invitation réservée aux dirigeants de l’industrie de la distribution — aucune inscription ouverte au public n’est possible. Vous êtes distributeur et ne pouvez manquer cet événement? Faites-le-nous savoir.