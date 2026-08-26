Alimentation Couche-Tard lance une offre publique d’achat sur la chaîne polonaise Żabka

Comme annoncé précédemment, Alimentation Couche-Tard lance une offre publique d’achat volontaire sur l’ensemble des actions de la chaîne de supermarchés polonaise Żabka. Il s’agit de la plus importante opération de rachat jamais réalisée par le groupe canadien.

Complémentarité avec le réseau Circle K

En juin, Couche-Tard avait déjà annoncé son intention d’acquérir l’intégralité du groupe polonais Żabka. L’entreprise bénéficie à cet égard du soutien total de la direction et des principaux actionnaires de Żabka, parmi lesquels les fonds d’investissement CVC Capital Partners et Partners Group. L’offre de 32 zlotys par action, valable de jeudi au 25 septembre inclus, est supérieure de 2,3 % au dernier cours de clôture de Żabka à la Bourse de Varsovie et valorise l’entreprise à environ 32,6 milliards de zlotys (7,6 milliards d’euros), rapporte Reuters.