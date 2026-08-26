Les brasseurs belges lancent une offensive contre le durcissement des règles en matière de publicité

Dans une lettre ouverte remarquable, les brasseurs belges demandent au gouvernement d’assouplir le durcissement prévu des règles relatives à la publicité pour l’alcool. C’est surtout le slogan obligatoire « L’alcool nuit à la santé » qui irrite le secteur.

« Faire la distinction entre l’abus et la consommation responsable »

En mars, le gouvernement fédéral belge est parvenu à un accord sur des règles plus strictes en matière de publicité pour l’alcool, interdisant notamment aux influenceurs et aux médias s’adressant à un public jeune de faire de la publicité pour l’alcool. La distribution gratuite de boissons alcoolisées, notamment avec des abonnements ou des magazines, sera également interdite, tout comme l’offre d’alcool dans le cadre d’un lot de produits (par exemple, une bouteille de vin avec un plateau de fromages). De plus, toute publicité pour l’alcool doit comporter la mention « L’alcool nuit à la santé ».

Cette mesure heurte la sensibilité du secteur brassicole belge, qui a publié mercredi une lettre ouverte et lancé une pétition. « Alors que la France défend son vin en tant que patrimoine culturel et que l’Italie protège fièrement son jambon de Parme, la Belgique choisit de pointer du doigt ses propres traditions, qui font pourtant sa fierté nationale », écrit l’association, qui souligne également que la culture brassicole belge est reconnue par l’Unesco comme patrimoine culturel immatériel.

« L’abus d’alcool doit être combattu. Mais lorsque le gouvernement ne fait plus la distinction entre une consommation abusive et une consommation responsable, nous perdons quelque chose de fondamental », ajoute la lettre ouverte, signée par plus d’une centaine de brasseurs belges et des milliers de professionnels du secteur, ainsi que, fait remarquable, par quelques responsables politiques des partis au pouvoir, la N-VA et le MR.