Pourquoi Delhaize mise sur les espèces de poissons locales

Delhaize souhaite augmenter de plus de 20 % les ventes d’espèces de poissons locales telles que la petite roussette, le grondin rouge et le calmar, au cours des prochaines années. Le distributeur entend ainsi soutenir le secteur belge de la pêche et mieux exploiter les richesses de la mer du Nord.

La mer du Nord change, l’offre de poisson suit

Le réchauffement des eaux de la mer du Nord entraîne également une évolution des stocks halieutiques. Afin de proposer aux consommateurs une offre mieux adaptée à ce qui est disponible localement, Delhaize continue d’investir dans le poisson local : d’une part, du poisson sauvage pêché en mer du Nord, en donnant la priorité aux bateaux de pêche belges, et d’autre part, des produits issus de l’aquaculture locale en Belgique et aux Pays-Bas. Delhaize souhaite ainsi augmenter les ventes de poisson local de plus de 20 % au cours des prochaines années. Actuellement, la chaîne vend environ 220 tonnes de poisson local par an, principalement de la sole, de la raie et de la truite ardennaise.

Concrètement, Delhaize élargit son assortiment avec des espèces moins connues telles que la petite roussette, le grondin rouge et le calmar, issus de la pêche sauvage, ainsi qu’avec de la truite ardennaise et de la sériole issues de l’aquaculture locale. En collaboration avec NorthSeaChefs, le distributeur développe des recettes, des dégustations et des préparations inspirantes afin de faire découvrir ces espèces aux consommateurs.

« La mer du Nord est l’une de nos ressources alimentaires les plus locales, mais beaucoup de consommateurs ne connaissent qu’un nombre limité d’espèces. Alors que la mer du Nord évolue, nous voulons faire évoluer notre assortiment en fonction de ce qui est disponible localement. Nous rendons ainsi le poisson local plus accessible, nous soutenons les pêcheurs belges et nous invitons nos clients à découvrir de nouvelles saveurs », explique Vinciane Cerckel, responsable de la gestion de la catégorie Poisson chez Delhaize.