La Belgique renforce la réglementation en matière de publicité pour l’alcool

Une mise en garde obligatoire et la fin des « échantillons » : le gouvernement belge met en place des règles plus strictes en matière de publicité pour l’alcool. Il souhaite ainsi protéger en particulier les jeunes. Voici un aperçu des principaux changements, qui entreront en vigueur dans un an.

Avertissement sanitaire obligatoire

Désormais, toute publicité pour l’alcool doit comporter la mention « L’alcool nuit à la santé ». Il ne s’agit plus d’« abus d’alcool », mais simplement d’alcool. L’avertissement n’est pas obligatoire sur les emballages ou les étiquettes, mais il l’est sur toutes les publicités, des affiches aux campagnes numériques. Des exceptions s’appliquent aux événements spécifiques à une marque, au parrainage de compétitions et aux produits non alcoolisés tels que le fromage ou des produits dérivés.

Pas d’alcool gratuit

La distribution gratuite de boissons alcoolisées, notamment avec des abonnements ou des magazines, est interdite. De même, offrir de l’alcool dans le cadre d’un lot de produits (par exemple une bouteille de vin avec un plateau de fromages) n’est désormais plus autorisé. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette règle : les détaillants peuvent toujours proposer des promotions telles que « 2 + 1 gratuit », et les dégustations ainsi que l’offre d’un verre lors d’événements restent autorisées.

Interdiction de la publicité destinée aux mineurs

La publicité pour l’alcool était déjà interdite lors d’émissions destinées aux mineurs et dans les médias numériques s’adressant « principalement » aux mineurs, mais cette interdiction est désormais étendue à tous les médias dont au moins 30 % du public est composé de mineurs. Cela s’applique à la télévision, à la radio, aux services de streaming et aux plateformes numériques. Les influenceurs dont le public est majoritairement jeune ne sont désormais plus autorisés à partager des promotions sur l’alcool.

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, souhaite « surtout mieux protéger les jeunes contre les dangers de l’alcool. Grâce à ces mesures, nous limitons l’exposition des mineurs au marketing de l’alcool et nous empêchons les jeunes d’être attirés par les messages publicitaires liés à l’alcool. Parallèlement, en tant que pouvoirs publics, nous devons informer correctement les adultes. C’est ce que nous faisons avec ce nouveau message sur l’alcool. »