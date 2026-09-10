[En images] Delhaize lance un concept de street food au Luxembourg

« Cravy » est le nom du nouveau concept foodservice de Delhaize, axé sur une offre de street food fraîchement préparée et prête à consommer. Après un magasin pilote à Belval, deux autres magasins tests ouvriront cette année à Bruxelles, en vue d’un déploiement à plus grande échelle.

Du petit-déjeuner au dîner

Le tout nouveau concept de restauration Cravy, dévoilé mercredi soir, attire tous les regards dans le supermarché Delhaize récemment rénové de Belval, au Luxembourg. Le distributeur affirme vouloir répondre à l’évolution des habitudes alimentaires et au besoin croissant de qualité, de rapidité et de praticité. Le concept propose aux clients une offre variée de plats de rue prêts à consommer, fraîchement préparés et adaptés à chaque moment de la journée, du petit-déjeuner au dîner.

Cravy est conçu comme un marché alimentaire modulaire où se côtoient différents univers culinaires : de la cuisine américaine et italienne à la cuisine libanaise, tex-mex et asiatique, le tout complété par un Bakery Café où les clients peuvent déguster des bagels, des croissants, des petits pains, des toasts végétaliens et des « croffels » (gaufres à base de pâte à croissant, une tendance qui conquiert le monde depuis la Corée du Sud, ndlr).

À terme, 150 à 200 magasins

Comment ça marche ? Les clients passent leur commande via des bornes en magasin et reçoivent un SMS lorsque leur commande est prête à être retirée au comptoir. Grâce à sa structure modulaire et flexible, Cravy peut s’intégrer aussi bien dans les grands magasins que dans les plus petits, et le concept peut être adapté à l’espace disponible et au contexte local.

Belval constitue un premier test. D’ici la fin de l’année, deux magasins Delhaize à Bruxelles suivront. Le concept sera ensuite affiné sur la base des expériences acquises, en vue d’un déploiement progressif dans 150 à 200 magasins du réseau Delhaize en Belgique et au Luxembourg.