Carrefour Belgique teste le caddie intelligent d’Instacart

Carrefour Belgique va tester les chariots Caper pilotés par l’IA, développés par la société américaine Instacart. Ces chariots intelligents promettent d’apporter la commodité des achats en ligne dans les supermarchés physiques.

Confort d’achat et potentiel commercial

Le chariot intelligent, adapté à l’identité visuelle de Carrefour, était déjà visible cette semaine lors du salon d’automne du distributeur, où d’autres innovations remarquables ont été présentées. Le distributeur va tester le Caper Cart d’Instacart dans deux magasins à Waterloo : une succursale en propre (l’hypermarché) et un Carrefour Market franchisé.

Ces caddies pilotés par l’IA reconnaissent automatiquement les articles dès que les clients les y déposent. Les produits frais sont pesés automatiquement. L’écran tactile affiche le montant total du panier pour aider les clients à respecter leur budget. Le paiement s’effectue facilement à une caisse en libre-service adaptée. Cette technologie améliore ainsi le confort d’achat. De plus, ces chariots offrent un potentiel en matière de publicités personnalisées, de recommandations de produits, de promotions et de ludification, ce qui devrait également contribuer à augmenter le chiffre d’affaires.

Plus tôt cet été, la chaîne de supermarchés britannique Morrisons a également annoncé qu’elle mettait en service les chariots Caper dans un supermarché de Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Amazon propose également un chariot intelligent, le Dash Cart. En Belgique, Colruyt a développé en interne un « Smart Cart » similaire, déjà testé dans des magasins à Halle, Kessel-Lo et Waterloo.