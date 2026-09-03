La Belgique ne figure plus parmi les cinq premiers producteurs de bière

La Belgique ne figure plus parmi les cinq premiers pays producteurs de bière en Europe, même si cela est principalement dû à une erreur administrative. La production de bière est en baisse un peu partout, sauf en Espagne.

Une exception notable

L’année dernière, 34,4 milliards de litres de bière ont été brassés dans l’UE, selon un nouveau rapport d’Eurostat. Cela représente une baisse de 0,7 % par rapport à 2024. L’Allemagne reste de loin le plus grand producteur de bière, avec 7,4 milliards de litres, soit 21,6 % de la production totale. L’Espagne, la Pologne, les Pays-Bas et la France complètent le top 5.

Le fait que la Belgique, grand pays de la bière, sorte pour la première fois du top 5 s’explique par une raison administrative : Eurostat a établi pour la première fois ce classement en regroupant la bière alcoolisée et la bière sans alcool, et l’UE n’a pas reçu de la Belgique de chiffres concernant la production de bière sans alcool. Le pays occupe donc désormais la sixième place.

Les chiffres montrent également que la production de bière est en baisse dans presque tous les pays européens. Il existe toutefois une exception notable : l’Espagne. La production de bière y a augmenté de pas moins d’un quart. Les Espagnols eux-mêmes, tout comme les nombreux touristes qui visitent le pays, semblent apprécier la bière ; de plus, les exportations de bière espagnole sont également en hausse.