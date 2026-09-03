Lidl et ProVeg veulent prouver que l’alimentation végétale n’est pas forcément plus chère

Lidl et ProVeg lancent en Belgique la campagne « On A Budget », afin de réduire le seuil de prix de l’alimentation végétale. La chaîne de supermarchés associe cette initiative à son ambition d’augmenter de 20 % les ventes de produits à base de protéines végétales d’ici 2030.

Le prix, un obstacle

Selon une étude iVOX commanditée par Lidl, six Belges sur dix consomment déjà de temps en temps un repas végétal de manière consciente, mais seul un sur cinq le fait plusieurs fois par semaine. Pour 43 % des personnes interrogées, l’habitude constitue un obstacle, tandis que le goût en est un pour 41 %. Plus d’un quart cite également le manque d’inspiration ou le prix comme obstacle.

Lidl s’efforce depuis longtemps de lever ce dernier obstacle. Depuis mai 2024, le discounter aligne de manière permanente les prix des produits de sa marque maison végétale Vemondo sur ceux de produits d’origine animale comparables. Selon Lidl, les ventes de produits Vemondo ont ainsi augmenté de 20 % en 2025.

20 % de produits végétaux en plus

Avec ProVeg, le distributeur va désormais plus loin. La campagne « On A Budget », lancée le 1er septembre, comprend notamment des menus hebdomadaires complets accompagnés de conseils pour faire des économies, des conférences destinées aux étudiants et aux familles, des vidéos sur les réseaux sociaux ainsi que des jeux-concours permettant aux participants de gagner des bons d’achat. « Si nous voulons que davantage de personnes optent plus souvent pour une alimentation végétale, celle-ci doit être à la fois simple et abordable », explique Kim Geirnaert, porte-parole de Lidl Belgique & Luxembourg.

Cette campagne s’inscrit dans la stratégie plus large de Lidl en matière de protéines. D’ici 2030, la chaîne souhaite vendre 20 % de produits à base de protéines végétales en plus et doubler la part des sources de protéines végétales dans l’ensemble de son assortiment par rapport à 2023. Lidl affirme être le premier distributeur belge à utiliser, à cette fin, une méthodologie développée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) afin de mesurer la transition des protéines animales vers les protéines végétales.