Colruyt Professionals ouvrira ses portes sur le site Makro de Deurne

Alors que les discussions sur le réaménagement de l’ancien site Makro à Deurne battent encore leur plein, Colruyt Professionals y ouvrira le 16 septembre son neuvième magasin, le troisième en Flandre.

Le plan d’aménagement se fait attendre

Le 16 septembre, un magasin de gros en libre-service Colruyt Professionals ouvrira ses portes au 1A Krijgsbaan à Deurne – c’est-à-dire à l’adresse de l’ancien Makro – et s’adressera exclusivement à une clientèle professionnelle : exploitants du secteur de la restauration, associations disposant d’un numéro de TVA, exploitants de magasins de nuit et autres commerçants. Colruyt Group annonce cette nouvelle quelque peu surprenante sur sa chaîne YouTube.

Le bâtiment Makro était inoccupé depuis la faillite, fin 2022, de la chaîne de cash & carry ; le parking était utilisé comme aire de stationnement par le groupe automobile Beerens. En 2025, la ville d’Anvers a bloqué la mise en place d’un projet commercial impliquant Euro Shop, Albert Heijn et Jysk sur ces terrains, car celui-ci n’était pas conforme aux plans d’aménagement du territoire. Depuis lors, la province s’est saisie du dossier, notamment parce que le site est situé à la fois sur le territoire de Deurne et de Wijnegem. Un plan d’aménagement provincial doit permettre d’y exercer d’autres activités que le commerce de gros.

Permis pour le commerce de gros à grande échelle

Mais le groupe Colruyt, copropriétaire du complexe avec LCV Real Estate, n’a donc pas attendu ces plans. Le site disposant d’un permis pour le commerce de gros à grande échelle, le détaillant peut bel et bien y ouvrir un établissement de son enseigne « business-to-business ». Le détaillant avait déjà annoncé vouloir ouvrir une dizaine de magasins Colruyt Professionals. Ce chiffre est désormais presque atteint.

La chaîne de vente en gros a ouvert un premier magasin à Schaerbeek en 2020 et s’est implantée en Flandre plus tôt cette année avec des ouvertures à Gand et à Machelen (également un ancien site Makro). Avec ce concept, l’entreprise souhaite également soulager quelque peu les magasins Colruyt classiques, en transférant les achats en gros vers les magasins B2B. Chez Colruyt Professionals, les commerçants peuvent faire leurs achats plus efficacement, grâce à des chariots plus grands, des allées plus larges et un assortiment composé principalement de grands conditionnements, de produits en vrac et de palettes.