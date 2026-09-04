La Patate souhaite lever jusqu’à 1 million d’euros auprès du public

La chaîne de friteries La Patate, fondée autour du créateur de contenu Average Rob, lance le 9 septembre une campagne de financement participatif via Winwinner. L’entreprise souhaite lever entre 500 000 et 1 million d’euros pour financer l’ouverture de nouveaux établissements. D’ici quatre ans, La Patate vise à compter au moins vingt succursales.

Vingt succursales en quatre ans

La Patate compte actuellement deux établissements, l’un sur la De Keyserlei à Anvers et l’autre dans la Tiensestraat à Louvain, mais l’entreprise prévoit d’ouvrir au moins trois autres sites à court terme. Un établissement à Ostende devrait ouvrir ses portes d’ici les vacances d’automne. Aucun détail n’a encore été communiqué concernant les deux autres sites.

Grâce aux fonds levés via le crowdlending, La Patate souhaite étendre davantage son réseau. L’entreprise vise au moins vingt succursales d’ici quatre ans. À plus long terme, elle n’exclut pas non plus une expansion hors de Belgique. « La pizza vient d’Italie, les sushis du Japon. Les frites, elles, viennent de Belgique, et le monde entier doit le savoir. Nous nous concentrons actuellement sur la Belgique, mais à terme, nous regarderons certainement plus loin », déclare Robert Van Impe, alias Average Rob.

« Impliquer la communauté »

Average Rob explique que le financement participatif vise également à impliquer directement sa communauté dans l’entreprise. « C’est le premier concept dans lequel je peux impliquer activement ma communauté », ajoute-t-il. Grâce à ce financement participatif, La Patate ajoute en effet une source de financement supplémentaire au capital et au soutien opérationnel apportés par ses partenaires actuels.

Derrière La Patate se trouvent, outre Average Rob, les entrepreneurs Gilles Mattelin et Jorn Vanysacker, le fonds d’investissement Green Park Investment Partners et le groupe de restauration MTM. Ce dernier exploite dix établissements de restauration à Gand et soutient le développement opérationnel de la chaîne.