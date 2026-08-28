Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

La société mère de Lidl injecte 5,6 milliards d’euros supplémentaires dans des centres de données

icon
Général28 août, 2026
Shutterstock.com

Le groupe Schwarz, société mère de Lidl et de Kaufland, consacre jusqu’à 5,6 milliards d’euros à la construction d’un nouveau centre de données près de Rostock. Après un investissement de 11 milliards d’euros à Lübbenau, le groupe de distribution développe ainsi à un rythme soutenu sa propre infrastructure européenne dédiée au cloud et à l’IA.

Deuxième projet de plusieurs milliards

Le groupe allemand Schwarz élargit ses ambitions au-delà du commerce de détail traditionnel : d’ici 2033, il investira jusqu’à 5,6 milliards d’euros dans un nouveau centre de données à Dummerstorf, près de la ville portuaire de Rostock, dans le nord de l’Allemagne. D’ici 2033, le complexe disposera d’une puissance de 240 mégawatts, ce qui correspond à la consommation énergétique moyenne d’environ 600 000 foyers. Schwarz prévoit en outre d’augmenter la capacité pour atteindre 1 gigawatt d’ici 2045.

En savoir plus sur... Général
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail