La société mère de Lidl injecte 5,6 milliards d’euros supplémentaires dans des centres de données

Le groupe Schwarz, société mère de Lidl et de Kaufland, consacre jusqu’à 5,6 milliards d’euros à la construction d’un nouveau centre de données près de Rostock. Après un investissement de 11 milliards d’euros à Lübbenau, le groupe de distribution développe ainsi à un rythme soutenu sa propre infrastructure européenne dédiée au cloud et à l’IA.

Deuxième projet de plusieurs milliards

Le groupe allemand Schwarz élargit ses ambitions au-delà du commerce de détail traditionnel : d’ici 2033, il investira jusqu’à 5,6 milliards d’euros dans un nouveau centre de données à Dummerstorf, près de la ville portuaire de Rostock, dans le nord de l’Allemagne. D’ici 2033, le complexe disposera d’une puissance de 240 mégawatts, ce qui correspond à la consommation énergétique moyenne d’environ 600 000 foyers. Schwarz prévoit en outre d’augmenter la capacité pour atteindre 1 gigawatt d’ici 2045.