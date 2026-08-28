Les règles contre le « greenwashing » de l’EmpCo obligent les entreprises à faire un sérieux examen de conscience

« Durable » et « responsable » : en êtes-vous (vraiment) sûr ? À partir du 27 septembre, la directive européenne EmpCo visera à protéger tout ce qui va des allégations climatiques aux images écologiques contre les promesses vaines. Même si l’on craint également que les bonnes intentions ne soient sanctionnées.

Garantie et réparations garanties ?

EmpCo, dont le nom complet est « Empowering Consumers for the Green Transition », vise à lutter contre le greenwashing et à mieux informer les consommateurs sur la durabilité, la garantie et la réparabilité. Pour les détaillants et les marques, cette directive va donc bien au-delà du simple marketing.