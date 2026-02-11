Ralentissement de la croissance chez Coca-Cola : un signe de l’évolution des préférences des consommateurs

Coca-Cola a enregistré des résultats décevants au quatrième trimestre. Pour 2026, le géant des boissons prévoit une croissance organique modeste de 4 à 5 % de son chiffre d’affaires, les consommateurs étant plus critiques dans leurs dépenses et leurs préférences évoluant.

Moins de coca et de boissons gazeuses

Avec un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dollars, Coca-Cola est resté légèrement en deçà des attentes au cours du dernier trimestre. Le chiffre d’affaires organique a augmenté de 5 % tant au quatrième trimestre que sur l’ensemble de l’année. Le résultat d’exploitation a baissé de 32 % au cours du trimestre, mais a augmenté de 38 % sur l’ensemble de l’année. « Je suis encouragé par nos performances en 2025, qui ont démontré à la fois la résilience et la dynamique qui caractérisent notre entreprise », a déclaré James Quincey, président-directeur général.