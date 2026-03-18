Les nouveaux propriétaires de Les Tartes de Françoise veulent une plus grande part du gâteau

La chaîne belge de pâtisseries Les Tartes de Françoise prévoit de tripler sa taille au cours des trois prochaines années. C’est en tout cas l’ambition de la famille Philippson, qui prend une participation majoritaire dans l’enseigne.

Départ de la direction

La famille Philippson, historiquement liée à la Banque Degroof, passe du statut d’investisseur pur et simple depuis dix ans à celui d’actionnaire principal de Les Tartes de Françoise. La direction fait également table rase : Humbert della Faille, ancien consultant chez Bain, rejoint l’entreprise en tant que PDG et actionnaire.