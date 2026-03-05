H&M ferme son centre de distribution belge à Ghlin

H&M ferme son centre de distribution à Ghlin, en Hainaut. Le géant suédois de la mode restructure son réseau logistique en Europe du Sud, où le groupe est confronté à une surcapacité due à l’évolution du marché de la vente au détail. 440 emplois sont menacés.

Surcapacité

H&M a annoncé aujourd’hui son intention de cesser ses activités dans le centre logistique belge. Les activités seront transférées vers les centres existants de Torrejón (Espagne) et Casalpusterlengo (Italie). Selon H&M, cette mesure est nécessaire pour « rester compétitif sur un marché exigeant et garantir la pérennité des activités à long terme ».

Selon le groupe, des analyses internes montrent que le réseau logistique actuel en Europe du Sud, qui dessert la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, est devenu trop vaste. En consolidant ses capacités, H&M souhaite améliorer la disponibilité des produits tout en réduisant ses coûts opérationnels.

Cette annonce est un coup dur pour les 440 employés de Ghlin. Au cours des prochaines semaines, l’entreprise entamera la phase légale d’information et de consultation avec le comité d’entreprise. H&M promet que des propositions alternatives seront examinées de manière approfondie.