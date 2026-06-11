Le groupe britannique Frasers lance une offre sur Hugo Boss

Frasers Group, propriétaire de Sports Direct, souhaite acquérir la totalité de la marque allemande de mode de luxe Hugo Boss. Le groupe du milliardaire britannique Mike Ashley détient déjà plus d’un quart des actions.

Réorientation stratégique

Frasers Group, qui détient déjà une participation de 26 % dans Hugo Boss, propose 1,978 milliard d’euros pour les actions restantes, soit environ 38 euros par action. Cela ne représente qu’une prime modeste par rapport au cours de clôture de 36,46 euros enregistré le 10 juin.