La Chine menace la France de représailles après la loi anti-fast fashion

La Chine menace de prendre des contre-mesures à l’encontre de la France en raison de la récente loi contre la « mode ultra-rapide ». En effet, la réglementation française touche principalement des plateformes chinoises telles que Shein, Temu et AliExpress, s’inscrivant ainsi dans un conflit commercial de plus en plus vaste entre l’Europe et la Chine.

Jusqu’à 20 euros de taxe par vêtement

La loi française instaure, à compter du 1er septembre, une taxe sur certains vêtements commercialisés en grandes quantités et à des prix très bas. Cette taxe augmentera progressivement pour atteindre un maximum de 20 euros par article en 2030. La France interdit par ailleurs toute publicité pour les marques relevant de la définition de la « mode ultra-rapide » : même le marketing d’influence sur les réseaux sociaux n’est plus autorisé.