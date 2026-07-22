Frasers insiste auprès de Hugo Boss, mais aucune des deux parties ne cède

Le groupe Frasers porte sa participation dans Hugo Boss à 30,28 %, franchissant ainsi le seuil allemand imposant une offre publique d’achat obligatoire. Le groupe britannique de distribution maintient son offre à 38 euros par action, mais le conseil d’administration de la marque de mode allemande continue de la juger insuffisante.

Pas de concession

Frasers a acquis plus de 2,5 millions d’actions supplémentaires de Hugo Boss, ce qui représente 3,69 % du capital social et des droits de vote. En juin, le groupe détenait déjà un peu plus de 18 millions d’actions, soit 26,06 % du capital de Hugo Boss. Cela porte le total à 30,28 %, sans compter les actions supplémentaires des actionnaires ayant déjà accepté l’offre publique d’achat.