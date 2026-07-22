Zalando délocalise des emplois de Berlin vers la Roumanie

Zalando poursuit ses mesures d’économie au sein de son siège social à Berlin. Parallèlement, l’entreprise ouvrira cette année un nouveau « bureau multifonctionnel » à Bucarest, en Roumanie, vers lequel seront également transférés des emplois depuis l’Allemagne.

Nouveau site en Roumanie

Dès le mois de mars, Zalando avait annoncé la suppression de 150 à 200 postes. Finalement, un plan de départ volontaire a été mis en place, comme le rapporte le Handelsblatt : l’entreprise a proposé aux salariés une indemnité de départ s’ils quittaient spontanément leur poste avant le 30 juin. Et ceux-ci ont répondu avec enthousiasme : bien plus de 200 salariés se sont portés volontaires, ce qui a même contraint Zalando à rejeter une partie des demandes.